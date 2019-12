Die EU-Außenminister beraten heute erstmals unter der Leitung des neuen EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

Auf der Sitzung in Brüssel dürfte es um eine neue Afrika-Strategie der Europäischen Union ebenso gehen wie um einen effizienten Mechanismus für die Sanktionierung von Menschenrechtsverletzungen. Weitere Themen sind die Lage in Hongkong, Bolivien und Libyen sowie die Spannungen mit der Türkei.



Borrell ist seit Anfang des Monats EU-Außenbeauftragter und damit Nachfolger von Federica Mogherini. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert aus einem Schreiben Borrells an die EU-Außenminister. Darin heißt es, die Europäische Union habe die Wahl, ein "echter geostrategischer Akteur" zu werden - oder vor allem das Spielfeld zu sein.