EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni hat die europäischen Länder dazu aufgefordert, die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan vorzubereiten.

Nötig seien die Errichtung humanitärer Korridore sowie ein strukturiertes Vorgehen, auch um einen Anstieg von illegalen Einwanderern zu verhindern, sagte Gentiloni der italienischen Zeitung "Il Messagero". Die Außenminister der Europäischen Union beraten heute in Brüssel in einer Krisensitzung über die Lage in Afghanistan. Laut dem Außenbeauftragten Borrell wollen die Mitgliedsstaaten die Evakuierung von Personal aus Afghanistan beschleunigen. Nach Angaben von Diplomaten forderten Vertreter der EU-Kommission die Mitgliedsländer auf, Visa an die bis zu 600 afghanischen Mitarbeiter der EU-Vertretung in Kabul und ihre Familienangehörigen zu vergeben.



Am Nachmittag kommen in Brüssel auch die Botschafter der Nato-Staaten zu einer Krisensitzung zusammen, um über die Entwicklung in Afghanistan zu sprechen.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.