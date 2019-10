Nach dem Antrag der britischen Regierung, die Brexit-Frist zu verlängern, berät die EU über das weitere Vorgehen.

Die Botschafter der anderen 27 Mitgliedsstaaten kamen dazu in Brüssel zusammen. EU-Ratspräsident Tusk hatte gestern Abend bestätigt, der Antrag auf Ausweitung der Frist sei eingegangen. Die britische Regierung war zu diesem Schritt gesetzlich verpflichtet. Premierminister Johnson hatte das Schreiben allerdings ohne Unterschrift verschicken lassen. In einem persönlichen Brief an Tusk erklärte er zugleich, dass er einen Aufschub des Brexit für sehr schädlich hielte und darüber auch nicht verhandeln werde. Vorausgegangen war die Entscheidung des Londoner Unterhauses, die Abstimmung über das Brexit-Abkommen zu verschieben.



Die Abgeordneten wollen damit Zeit gewinnen, um den Vertrag inhaltlich zu prüfen. Die oppositionelle Labour-Partei erklärte heute, man sei zuversichtlich, die Austrittsbedingungen im Gesetzgebungsverfahren noch zu verbessern. Brexit-Befürworter Farage sagte, ein kurzer Aufschub und anschließende Neuwahlen seien besser als das von Johnson vorgelegte Abkommen.