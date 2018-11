In Brüssel beraten die EU-Mitgliedsländer heute über den Vertrags-Entwurf zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

An dem Treffen nehmen alle EU-Botschafter mit Ausnahme des britischen Vertreters teil. Sie wollen eine erste Bewertung vornehmen und den Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs am 25. November vorbereiten, auf dem das Abkommen gebilligt werden soll.



In Großbritannien sieht sich Premierminsterin May weiteren Vorwürfen ausgesetzt. Der zurückgetretene Brexit-Minister Raab sagte der "Sunday Times", May habe sich bei den Verhandlungen mit der EU einschüchtern lassen. Großritannien dürfe sich aber nicht erpressen oder bestechen lassen. Er gehe nicht davon aus, dass dieser Brexit-Deal durch das Parlament komme.