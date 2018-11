Die EU-Staaten wollen den Entwurf für einen Brexit-Vertrag offenbar in der vorliegenden Form akzeptieren.

Angesichts der massiven Widerstände in Großbritannien wäre es nicht sinnvoll, noch Änderungen zu fordern, hieß es aus Diplomatenkreisen nach einem Treffen der EU-Botschafter in Brüssel. Zudem wolle man den Briten nicht die Möglichkeit geben, das Paket als Ganzes wieder aufzuschnüren. An dem Treffen hatten alle EU-Botschafter mit Ausnahme des britischen Vertreters teilgenommen. Heute kommen in der belgischen Hauptstadt die europäischen Außen- und Europaminister zusammen, um den am kommenden Sonntag stattfindenden Brexit-Sondergipfel der EU vorzubereiten. Die britische Premierministerin May will nach eigenen Angaben in den nächsten Tagen mit EU-Kommissionspräsident Juncker über den Vertrag sprechen. In Mays Tory-Partei und im britischen Abgeordnetenhaus gibt es große Widerstände gegen den Entwurf.