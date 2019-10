Die EU gewährt Großbritannien weitere drei Monate für den Austritt aus der Europäischen Union. Ratspräsident Tusk schrieb auf Twitter, die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten hätten sich darauf geeinigt, die Brexit-Frist bis zum 31. Januar 2020 zu verlängern.

Großbritannien könnte demnach auch früher austreten, wenn London das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ratifiziert hat. Die Entscheidung muss laut Tusk allerdings noch formal bestätigt werden.



EU-Chefunterhändler Barnier sprach anschließend von einem Qsehr kurzen, effektiven und konstruktiven TreffenQ. Die Einigung schließt weitere Verhandlungen über das Austrittsabkommen aus. Zudem wird festgelegt, dass Großbritannien für die kommende EU-Kommission unter Präsidentin von der Leyen einen Kommissar nominieren muss. Die EU-Staaten rufen London dazu auf, sich während der Verlängerung in einer "konstruktiven und verantwortungsvollen Weise" zu verhalten.



Eigentlich sollte Großbritannien die EU an diesem Donnerstag, dem 31. Oktober, verlassen. Das britische Parlament hat aber bisher keinem Austrittsvertrag zugestimmt und hat durchgesetzt, dass Premierminister Johnson den Brexit ohne Vertrag nicht vollziehen darf.



Johnson dringt nun auf eine Neuwahl des Parlaments am 12. Dezember. Um seinen Antrag durchzubringen, benötigt er eine Zweidrittelmehrheit. Die Abstimmung ist für heute Abend geplant.