Die Europäische Union hat sich im Streit über den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Bolivien für eine Stichwahl ausgesprochen.

Das sei die beste Möglichkeit, Vertrauen wiederherzustellen und die demokratische Entscheidung des Volks zu respektieren, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Mogherini in Brüssel.



Die Wahlkommission teilte am Abend in La Paz mit, Präsident Morales sei der Sieger. Er komme nach Abschluss der vorläufigen Auszählung auf 47 Prozent der Stimmen, sein konservativer Herausforderer Mesa nur auf 36,5 Prozent. Mesa erklärte umgehend, er werde das Ergebnis nicht anerkennen. Mexikos Regierung indes gratulierte Morales bereits zum Wahlsieg.



Die Opposition in Bolivien befürchtet einen Wahlbetrug. Zum Teil gab es bereits gewalttätige Proteste.