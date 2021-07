Die Europäische Kommission will ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 23 Mitgliedsstaaten einleiten.

Wie die Kommission in Brüssel mitteilte, haben diese Länder die Richtlinie zum Urheberrecht nicht schnell genug oder nur unzureichend in nationales Recht umgesetzt. Deutschland ist nicht betroffen, da die Reform hier bereits gebilligt wurde.



Die EU hatte die Richtlinie 2019 verabschiedet, sie musste eigentlich bis zum 7. Juni in den einzelnen Staaten verankert werden. Im Kern geht es darum, Regeln rund um das Internet und das Verhältnis zwischen Urhebern, Internetplattformen und Nutzern festzulegen. Zu den Staaten, gegen die nun vorgegangen wird, zählen unter anderem Österreich, Belgien, Tschechien, Italien, Polen und Frankreich.



Vor der EU-Richtlinie hatte es vor Jahren massive Proteste und Demonstrationen in vielen Ländern gegeben. Internetnutzer befürchteten Einschränkungen durch sogenannte Upload-Filter, die Dateien beim Hochladen prüfen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.