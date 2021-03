Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten im Rahmen eines virtuellen Gipfels über eine Beschleunigung der Impfkampagne in Europa.

Vor dem Hintergrund der zu geringen Versorgung mit Corona-Impfstoff sollen Ausfuhren in Drittstaaten künftig kontrolliert werden. Dazu liegt den Mitgliedsländern ein entsprechender Vorschlag der EU-Kommission vor. Eine Verschärfung könnte zu Einschränkungen der Lieferungen insbesondere nach Großbritannien führen. Deutschland und andere Mitgliedsstaaten befürchten jedoch Vergeltungsmaßnahmen, die zu Engpässen bei der Anlieferung von Inhaltsstoffen für die Impfstoff-Produktion führen könnten.

Gauland: EU ist unfähig, Impfstoff zu beschaffen

In einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel hob Bundeskanzlerin Merkel heute die Notwendigkeit einer eigenständigen Produktion von Corona-Impfstoffen in der EU hervor. Die Pandemie habe gravierende Schwachstellen offengelegt, sagte die Kanzlerin im Bundestag. Dies müsse schonungslos analysiert werden. Der Fraktionschef der AfD, Gauland, sagte, die EU sei unfähig, Impfstoff zu beschaffen und das Impfen zu organisieren.



Ein weiteres Thema des Gipfels ist das Verhältnis der EU zur Türkei. Hier wird eine deutliche Kritik an der innenpolitischen Entwicklung in der Türkei erwartet. Die gezielten Angriffe auf politische Parteien und Medien stellten schwere Rückschläge für die Menschenrechte dar, heißt es in dem Beschlussentwurf. Am Abend ist zudem ein Gespräch mit US-Präsident Biden geplant.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 25.03.)

+ Ferien: Was wird aus dem Osterurlaub? (Stand 23.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 19.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 20.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.