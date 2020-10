Die Europäische Union will sich weiter für eine Einigung mit Großbritannien über ein Handelsabkommen einsetzen.

Der EU-Chefunterhändler Barnier erklärte nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel, man werde alles tun, um ein Abkommen zu erreichen, allerdings nicht um jeden Preis. Man werde bis zum letztmöglichen Termin für Gespräche zur Verfügung stehen. Die Gipfelteilnehmer forderten die britische Regierung auf, sich zu bewegen, um eine Einigung zu ermöglichen. Zweieinhalb Monate vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase gebe es noch immer keine ausreichenden Fortschritte in wichtigen Fragen, hieß es. Der britische Chefunterhändler Frost äußerte sich enttäuscht und kündigte für morgen eine Antwort von Premierminister Johnson an. Dieser hatte gedroht, die Verhandlungen abzubrechen, falls es bis zum 15. Oktober keinen Durchbruch gebe.



Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten. Bis Ende des Jahres bleibt es aber noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.