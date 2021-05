In Brüssel setzen die EU-Staats- und Regierungschefs am Vormittag ihr Gipfeltreffen mit Beratungen zum Klimaschutz fort.

Dabei geht es vorrangig um die Frage, wie verschärfte Klimaziele umgesetzt werden können. Die Europäische Union will den Kohlendioxid-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent vermindern. Die EU-Kommission will im Juli konkrete Gesetzesvorschläge vorlegen. Vor allem osteuropäische Länder warnen vor zu einschränkenden Maßnahmen.



Weiteres beherrschendes Thema des EU-Gipfels sind Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Die Staats- und Regierungschefs wollen angesichts der Ausbreitung ansteckenderer Virus-Varianten zur Vorsicht aufrufen. Zudem soll geklärt werden, wie Reisebeschränkungen innerhalb der EU aufgehoben werden. Geplant ist auch eine Zusage, bis zum Jahresende mindestens 100 Millionen Impfstoffdosen an ärmere Länder zu spenden.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.