In Brüssel setzen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ihr Gipfeltreffen fort.

Zu den Themen zählt eine Stärkung des EU-Binnenmarkts, um Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern. Außerdem geht es um den Stand der Verhandlungen mit Großbritannien nach dem Brexit. Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte an, dass sie morgen mit dem britischen Premierminister Johnson darüber sprechen wird. In den Beratungen per Videokonferenz werde man Bilanz ziehen und die weiteren Schritte klären, erklärte eine Sprecherin.



In der vergangenen Nacht hatten sich die Staats- und Regierungschefs der EU darauf verständigt, Sanktionen gegen Regierungsvertreter in Belarus umzusetzen. Sie betreffen zahlreiche Unterstützer des autoritären Präsidenten Lukaschenko, ihn selbst jedoch nicht. Ziel sind den Angaben zufolge Personen, die an Wahlfälschungen oder an Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten beteiligt gewesen sind.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.