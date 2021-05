Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel scharfe Kritik an der Politik Russlands geübt.

Man verurteile die - Zitat - illegalen, provokativen und disruptiven russischen Aktivitäten gegen die EU, ihre Mitgliedstaaten und darüber hinaus, heißt es in einer Erklärung des Europäischen Rats. Diese wurde in der Nacht angenommen. Zudem bekräftigt die EU darin ihre Solidarität gegenüber ihren östlichen Partnern. Hintergrund sind unter anderem Hackerangriffe und Geheimdienstoperationen, für die die Regierung in Moskau verantwortlich gemacht wird. Tschechien etwa beschuldigt Russland derzeit wegen der Explosionen in einem Munitionslager 2014.



Mit Blick auf den Nahen Osten bekräftigte der Europäische Rat in der Erklärung die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung der Streitigkeiten zwischen Israelis und Palästinensern. Man begrüße die Waffenruhe und bemühe sich weiter darum, einen politischen Prozess wieder in Gang zu bringen, heißt es.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.