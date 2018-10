Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen zur Stunde in Brüssel zusammen, um über den Stand der Brexit-Verhandlungen zu beraten.

Die britische Premierministerin May sagte unmittelbar vor Beginn des Gipfels, es sei möglich, in den kommenden Tagen und Wochen einen Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen zu erzielen. Strittig ist vor allem die Frage, wie die künftige Grenze zwischen zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland aussehen soll. Bei intensiver Zusammenarbeit sei jedoch auch an diesem Punkt eine baldige Einigung möglich, betonte May.



Auch Bundeskanzlerin Merkel dringt auf eine zügige Übereinkunft. Das wäre für alle Seiten besser, sagte sie in Brüssel. Auch der französische Präsident Macron betonte, es sei an der Zeit für eine Einigung. Brexit-Chefunterhändler Barnier hat Diplomaten zufolge auch die Möglichkeit ins Gespräch gebracht, die Übergangsphase um ein Jahr zu verlängern.