Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten beraten heute in Brüssel über eine bessere Koordination der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

Außerdem stehen die Beziehungen der EU zu Afrika auf der Tagesordnung. Man messe der Stärkung der Partnerschaft mit den afrikanischen Ländern hohe Priorität zu, heißt es in einem Entwurf der Abschlusserklärung. Gestern wurde auf dem Gipfel bereits über ein neues Klimaziel bis zum Jahr 2030 und den Brexit-Streit mit Großbritannien diskutiert. Seit Monaten kommen die Verhandlungen mit London über einen Handelspakt nach der Übergangsphase in entscheidenden Punkten kaum voran. Bundeskanzlerin Merkel sagte gestern Abend, die Europäische Union sei zu Kompromissen bereit. An einigen Stellen hätten sich die Dinge gut bewegt, an anderen sei noch viel Arbeit zu leisten. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, sprach im Deutschlandfunk von einem "Endspiel". Es bleibe nur noch wenig Zeit, um eine Einigung zu erzielen. Einen Deal um jeden Preis werde es jedoch nicht geben. Der britische Premierminister Johnson will heute mitteilen, ob das Königreich weiterverhandelt.

