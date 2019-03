In Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschefs über den Wunsch der britischen Premierministerin May nach einer Verschiebung des Brexits.

Sie hatte gestern darum gebeten, den EU-Austritt ihres Landes auf den 30. Juni verschieben zu dürfen. Eigentlich ist als Termin der Freitag kommender Woche vorgesehen.



Bundeskanzlerin Merkel hält eine Verschiebung für grundsätzlich möglich, knüpft sie aber an Bedingungen. Merkel sagte im Deutschen Bundestag, Voraussetzung sei, dass das britische Parlament dem Brexit-Abkommen nächste Woche zustimme.Auch die Rechtmäßigkeit der Europawahl am 23. Mai dürfe nicht gefährdet sein. May schließt eine Teilnahme ihres Landes an der Wahl bislang aus.