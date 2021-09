Die EU-Kommission hat beim Europäischen Gerichtshof finanzielle Sanktionen gegen Polen beantragt.

Hintergrund sei die fortgesetzte Tätigkeit der Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern, erklärte die Brüsseler Behörde. Die Kommission hatte Polen zuvor ein Ultimatum bis Mitte August gesetzt.



Mitte Juli hatte der EuGH geurteilt, dass Polen mit der Disziplinarkammer gegen europäisches Recht verstößt. Die 2018 eingerichtete Kammer am Obersten Gericht des Landes biete nicht alle Garantien für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, befanden die höchsten europäischen Richter. Polen kündigte daraufhin an, dass die umstrittene Disziplinarkammer in ihrer derzeitigen Form abgeschafft werden soll. Sie arbeitet derzeit aber noch weiter alte Fälle ab. Die Höhe der Finanzsanktionen könnten sich theoretisch auf ein tägliches Zwangsgeld in sechsstelliger Höhe belaufen.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.