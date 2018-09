Die Europäische Kommission dringt auf ein Ende der während der Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen.

EU-Migrationskommissar Avramopoulos sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Weg für einen maximalen Schutz und eine Kontrolle der EU-Außengrenzen sei geebnet. Deshalb sollte so rasch wie möglich zu den im Schengen-Abkommen vereinbarten offenen Grenzen zurückgekehrt werden. EU-Kommissionspräsident Juncker hatte gestern vorgeschlagen, die europäische Grenz- und Küstenwache erheblich von derzeit 1.500 auf 10.000 Polizisten aufzustocken und ihr mehr Befugnisse einzuräumen.



Kontrollen gibt es derzeit an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich sowie in Frankreich, Dänemark, Schweden und im Nicht-EU-Land Norwegen.