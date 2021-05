Die EU-Kommission hat erstmals eine Anti-Rassismus-Beauftragte ernannt.

Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, übernimmt die Finnin Michaela Moua den Posten. Sie solle unter anderem mit Vertretern von Minderheiten zusammenarbeiten sowie mit den EU-Mitgliedsstaaten, dem Europäischen Parlament und der Zivilgesellschaft. Ziel sei es, die politischen Maßnahmen gegen Rassismus zu stärken.



Moua hat in Finnland für mehrere Nichtregierungsorganisationen gearbeitet, die Rassismus und Diskriminierung bekämpfen. In den vergangenen Jahren war sie im Justizministerium in Helsinki tätig.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.