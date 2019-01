Die EU-Kommission will nationale Blockaden in der europäischen Steuerpolitik erschweren.

Wirtschaftskommissar Moscovici schlug in Straßburg vor, schrittweise Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit einzuführen. Europas Bürger sähen das Vorgehen gegen Steuervermeidung und -betrug als Priorität. Dem müsse Rechnung getragen werden. In den vergangenen Jahren kamen einige Steuervorschläge der EU-Kommission wegen des Zwangs zum Konsens nicht zustande. Teilweise nutzten Staaten ihr Veto-Recht, um Zugeständnisse in anderen Fragen zu erzwingen.



Die qualifizierte Mehrheit ist dann erreicht, wenn 55 Prozent der EU-Staaten, die 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren müssen, zustimmen.