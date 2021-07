Die EU-Kommission will im Herbst einen Vorschlag für einheitliche Handy-Ladestecker vorstellen.

Eine Sprecherin in Brüssel bestätigte einen Bericht der "Wirtschaftswoche". Die EU-Kommission arbeitet schon länger an dem Thema. Vor mehr als zehn Jahren brachte sie die Ladekabel-Frage erstmals auf den Plan. 14 Hersteller erklärten sich zu einer Selbstverpflichtung bereit. Bei den Buchsen in Smartphones und Tablet-Computern blieben anschließend von einst mehreren Dutzend noch drei Typen übrig: Lightning, USB-C und Micro-USB. Mit der nun geplanten weiteren Vereinheitlichung soll auch Abfall vermieden werden. Das EU-Parlament hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass durch Ladegeräte 51.000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr entstünden.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.