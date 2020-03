Die Europäische Union will die Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern intensivieren.

Die EU-Kommission stellte in Brüssel eine Strategie vor, in der unter anderem die gemeinsame Arbeit an der Digitalisierung und für den Klimaschutz geplant sind. Auch die Migration, Frieden sowie nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung sollen eine Rolle spielen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, die Partnerschaft mit Afrika sei eine der wichtigsten, die die EU aufbauen werde. Dort stehe auch ein Teil der Zukunft Europas auf dem Spiel. Beide Kontinente seien aufeinander angewiesen.



Die Strategie soll auf einem gemeinsamen Gipfel mit der Afrikanischen Union im Oktober beschlossen werden.