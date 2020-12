Der Vizepräsident der EU-Kommission, Timmermans, hat einen Plan für eine klimafreundliche Verkehrswende bis 2050 vorgelegt.

Demnach sollen in zehn Jahren 30 Millionen Autos ohne Abgase in der Europäischen Union fahren. Der Verkehr in Hochgeschwindigkeitszügen soll sich verdoppeln. Für den Flugverkehr sind strengere Vorgaben geplant, um den Anteil von nachhaltigen Flugkraftstoffen zu erhöhen.



Um die Klimaziele zu erreichen, müssten die Emissionen des Transportsektors klar nach unten gehen, sagte Timmermans. Sein Konzept gehört zum Green Deal für eine klimafreundlichere Wirtschaft. Die Europäische Union hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Der Verkehr ist für fast 30 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen in der EU verantwortlich.

