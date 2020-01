Die heutigen Probleme mit Falschnachrichten erinnern nach Ansicht der Vizepräsidentin der EU-Kommission, Jourova, an die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland.

Sie könne nicht anders, als hier eine Parallele zu sehen, sagte Jourova in Brüssel. Sie verwies auf die Gedenkfeiern zur Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz in dieser Woche. Ein Überlebender habe Auschwitz dabei als Ergebnis von Gleichgültigkeit beschrieben, auch gegenüber historischen Lügen. "Unsere Demokratie ist verloren, wenn wir gleichgültig sind", betonte Jourova.



Die Vizepräsidentin kündigte zusätzliches Geld und neue Programme im Kampf gegen Falschinformationen an. Ab 2021 seien 60 Millionen Euro zur Unterstützung von Qualitätsjournalismus vorgesehen. Sie bereite einen Aktionsplan für mehr Demokratie in Europa vor, der auch die Medienbranche stärken solle.



Gleichzeitig betonte Jourova, Online-Plattformen müssten bis zu einem gewissen Grad reguliert werden. Man müsse sie dahin bringen, verlässlicher und verantwortlicher zu werden. Sie bekräftigen die Vorwürfe gegen Russland und China. Beide nutzten aktiv falsche Informationen und ähnliche Störungstaktiken, um die europäische Demokratie auszuhöhlen. "Sie haben Manipulation zur Waffe gemacht, weil sie schlau sind und uns angreifen wollten, wo es weh tut", so Jourova weiter. Die EU werde sich dagegen wehren und verteidigen.