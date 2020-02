Die EU-Länder wollen die Kontrollen an den Grenzen verschärfen, um eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern.

Bei Ein- oder Durchreisen aus betroffenen Gebieten sollten künftig umfassende Befragungen nach persönlichen Kontakten erlaubt sein, sagte Bundesgesundheitsminister Spahn. Darauf habe er sich bei einem Sondertreffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel geeinigt. Darüber hinaus ging es um mögliche Engpässe bei Arzneimitteln. Spahn führte aus, in China würden wichtige Wirkstoffe produziert, die für viele Medikamente nötig seien. Die dortigen Produktionsstopps wegen des Virus könnten in einigen Wochen in Europa zu Problemen führen. Frankreichs Gesundheitsministerin Buzyn fügte hinzu, Ähnliches gelte für Schutzkleidung und Masken, deren Hersteller ebenfalls vielfach in China säßen. Dort gingen die Vorräte bereits zu neige.



Die EU-Kommission soll nun nach dem Willen der Minister alternative Beschaffungsmöglichkeiten ausloten.