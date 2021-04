Das Europaparlament hat neue Fahrgastrechte im Bahnverkehr beschlossen.

Künftig müssen demnach die europäischen Beförderungsunternehmen sicherstellen, dass stets eine Weiterreise angeboten und bei Verspätungen und Ausfällen besser geholfen wird. Für Fahrräder soll es mehr Freiraum in den Zügen geben. Auch Barrieren sollen abgebaut werden. Wer etwa Hilfe beim Ein- und Ausstieg benötigt, soll dies nur noch 24 Stunden vorher ankündigen müssen. Bisher sind es in der Europäischen Union 48 Stunden.



Bei höherer Gewalt wie extremen Witterungsbedingungen haben Fahrgäste künftig kein Anrecht mehr auf eine Entschädigung. Mit dieser Regelung zeigten sich vor allem die Grünen im Europaparlament nicht zufrieden. Die Abgeordneten der anderen Parteien hätten sich in dieser Frage dem Druck der Wirtschaft gebeugt und die berechtigten Ansprüche der Passagiere beschnitten, so ihre Ansicht.

