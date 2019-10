Der Kandidat Polens für den Posten des EU-Kommissars für Landwirtschaft, Wojciechowski, hat grünes Licht vom Europäischen Parlament erhalten.

Der Agrarausschuss stimmte in der zweiten Anhörung dafür, dass der 64-Jährige das Amt übernehmen soll. Auch die designierte Innenkommissarin Johansson aus Schweden erhielt die Unterstützung des Parlaments ebenso wie die designierten Vizepräsidenten Vestager und Dombrovskis. Am Abend stellte sich der designierte Vizekommissionspräsident Timmermanns den Fragen der Abgeordneten. Es gilt als sicher, dass er die notwendige Zustimmung des Europaparlaments erhält.



Die neue Kommission soll am 1. November ihre Arbeit aufnehmen. Beworben haben sich insgesamt 26 Kandidaten.