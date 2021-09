Das Europaparlament hat die Wiederaufnahme koordinierter Evakuierungen aus Afghanistan gefordert.

Dafür müssten alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, mahnten die Abgeordneten in einer in Straßburg angenommenen Entschließung. Das UNO-Flüchtlingshilfswerks soll demnach bei der Einrichtung sicherer Fluchtkorridore und der Wiederöffnung des Flughafens in Kabul und der Landesgrenzen eine zentrale Rolle spielen. Von der EU forderte das Plenum

mehr Unterstützung von Frauen und anderen besonders gefährdeten Menschen, die aus Afghanistan flüchten wollen.



In der Erklärung hieß es: "Um für humanitäre Hilfe für Zivilisten in Not und sicheres Geleit für ausländische Staatsangehörige und Afghanen, die das Land verlassen wollen, zu sorgen", seien Kontakte mit den Taliban für logistische und organisatorische Fragen erforderlich. Zugleich betonte das Parlament, die momentane Übergangsregierung der Taliban nicht anzuerkennen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.