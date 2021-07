Das Europäische Parlament hat das neue ungarische Gestz zur Information über Homosexualität und Transgender scharf kritisiert.

459 Abgeordnete stimmten für eine entsprechende Resolution, 147 dagegen und 58 enthielten sich. Darin heißt es, die Regelung höhle die Demokratie in Ungarn aus. Die EU-Kommission und die anderen Mitgliedstaaten werden aufgefordert, umgehend rechtliche Schritte gegen Ungarn einzuleiten.



Das umstrittene Gesetz trat heute in Kraft. In Budapest sagte Ministerpräsident Orban, Versuche der EU, das Gesetz zu vereiteln, liefen ins Leere. Nur Ungarn selbst könne entscheiden, wie Kinder in dem Land erzogen und gebildet würden.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.