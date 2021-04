Der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, hat klargestellt, dass Verstöße gegen den Brexit-Handelspakt mit Großbritannien nicht geduldet werden.

Sassoli erklärte in Brüssel, man werde die Umsetzung sowohl des neuen Vertrages als auch des Austrittsabkommens von 2019 genau überwachen und keinen Rückzieher der britischen Regierung bei den eingegangenen Verpflichtungen akzeptieren. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte zuvor bereits betont, der neue Pakt mit Großbritannien habe, Zitat, "Zähne", und zwar einen Schlichtungsmechanismus und die Option einseitiger Sanktionen. Das Europäische Parlament verkündet heute seine Entscheidung über die Ratifizierung des Brexit-Handelspakts. Das Präsidium will um 9 Uhr das Ergebnis der Abstimmung vom Abend bekanntgeben. Stimmt eine Mehrheit wie erwartet zu, kann der bisher nur vorläufig angewendete Vertrag wohl zum 1. Mai in Kraft treten. Er beinhaltet, dass britische Waren zollfrei und unbegrenzt in die EU kommen dürfen - und umgekehrt.



Ebenfalls auf der Tagesordnung steht eine Debatte über das europäische Corona-Impfzertifikat, das ab Juni zur Verfügung stehen und in allen EU-Staaten anerkannt werden soll.

