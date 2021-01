Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, hat angesichts des umstrittenen Impfstarts in der Europäischen Union vor wachsender Skepsis gegenüber der EU gewarnt.

Die EU-Kommission müsse sich angesichts der aufgeheizten nationalen Debatten und des schleppenden Impfstarts aktiv in die Diskussion einbringen, schreibt Barley in einem Gastbeitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die EU müsse klarmachen, dass gemeinsames europäisches Vorgehen notwendig sei, aber auch dass die Mitgliedsstaaten bei den Verhandlungen mit den Herstellern eng eingebunden gewesen seien. Über das zur Verfügung gestellte Budget sowie die einzelnen Kaufentscheidungen sei keinesfalls gegen, sondern in Absprache mit den Mitgliedstaaten entschieden worden. Davon wollten viele Regierungen nun nichts mehr wissen, betonte Barley.

