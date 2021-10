Europäische Staats- und Regierungschefs haben der scheidenden Bundeskanzlerin Merkel bei ihrem vermutlich letzten EU-Gipfel Anerkennung ausgesprochen.

Merkel sei eine große Person, Europa werde sie vermissen, sagte der luxemburgische Premierminister Bettel in Brüssel. Er bezeichnete sie als - Zitat - "Kompromissmaschine", die es auch bei schwierigen Gesprächen geschafft habe, immer noch etwas Verbindendes zu finden. Österreichs Bundeskanzler Schallenberg würdigte Merkel als Ruhepol der Europäischen Union. Sie werde eine große Lücke hinterlassen. Der belgische Regierungschef De Croo erklärte, die Kanzlerin habe Europa 16 Jahre lang wirklich geprägt. Litauens Präsident Nauseda sagte, Merkel sei oft ein Stabilisierungsfaktor gewesen, etwa bei den Verhandlungen zum Corona-Hilfspaket.



Heute geht es bei dem Gipfel in Brüssel unter anderem um die steigende Zahl von Geflüchteten, die über Belarus in die EU gelangen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.