Kommissions-Vizepräsidentin Jourova sagte bei einer Debatte im EU-Parlament, die jüngsten Entwicklungen hätten gezeigt, dass sich die Situation dort eher verschlechtere als verbessere. Vor allem die Gewaltenteilung und Unabhängigkeit von Richtern seien gefährdet. Jourova stellte zugleich fest, dass die EU keine effektiven Mittel besitze, um Polen zum Einlenken zu bewegen. Niemand habe sich vorstellen können, dass die Rechtsstaatlichkeit in EU-Ländern tatsächlich einmal derart gefährdet sein könnte.



Zahlreiche EU-Abgeordnete zeigten sich in der Debatte zudem besorgt über die Lage der sogenannten LGBTI-Bewegung in Polen. Der polnische Präsident Duda fiel zuletzt immer wieder mit Verbalangriffen gegen sexuelle Minderheiten auf. Eine Reihe von Gemeinden in Polen hat sich zudem seit 2019 zu "LGBTI-freien" Zonen erklärt.

