In Brüssel hat der zweitägige EU-Sondergipfel begonnen.

Die Staats- und Regierungschefs wollen unter anderem eine einheitliche Linie im Streit der EU-Mitglieder Griechenland und Zypern mit der Türkei um Erdgasvorkommen im Mittelmeer festlegen. Bundeskanzlerin Merkel warb am Rande des Treffens für eine diplomatische Lösung. Trotz aller Schwierigkeiten gebe es das europäische Interesse, ein konstruktives Verhältnis zu Ankara zu entwickeln. Der österreichische Bundeskanzler Kurz verlangte dagegen ein härteres Vorgehen gegen die Türkei und sprach sich für Sanktionen sowie ein Ende der EU-Beitrittsgespräche mit dem Land aus. Die EU müsse dem türkischen Präsidenten Erdogan endlich rote Linien aufzeigen, sagte Kurz.



Die Regierungen in Athen und Ankara verständigten sich vor dem Hintergrund des Konflikts auf einen Mechanismus zur militärischen Konfliktvermeidung. Eine entsprechende Vereinbarung trat heute in Kraft, wie die Nato in Brüssel mitteilte, der beide Staaten angehören. Die Übereinkunft umfasst unter anderem eine Hotline zwischen beiden Regierungen, um Konflikte im See- und Luftaum leichter zu entschärfen.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.