Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen heute zu einem zweitägigen Sondertreffen in Brüssel zusammen.

Ein Thema wird die Eskalation in der Konfliktregion Berg-Karabach sein. Die Region ist zwischen Armenien und Aserbaidschan umstritten. Die offizielle Zahl der Toten seit Beginn der militärischen Konfrontation am Sonntag liegt bei mehr als hundert, darunter 22 Zivilisten.



Der zweitägige EU-Gipfel berät darüber hinaus über den Erdgaskonflikt zwischen Griechenland und der Türkei. Weiteres Thema sind mögliche Sanktionen gegen Verantwortliche für Wahlfälschung und Gewalt in Belarus.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.