In Brüssel ist der zweitägige EU-Gipfel zu Ende gegangen.

Nachdem Kanzlerin Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs gestern bis in die Nacht beraten hatten, trennten sich die Teilnehmer heute bereits nach wenigen Stunden. Themen waren die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie und die Fortschritte bei der Bankenunion. Die Kanzlerin zeigte sich nach dem Treffen zuversichtlich, dass die Wirtschaftskraft der EU bald wieder auf dem Niveau sei, das sie vor der Pandemie gehabt habe. Wichtig sei, weitere Covid-19-Rückschläge zu vermeiden.



In der Nacht hatten sich die Staats- und Regierungschefs auf ein schärferes Vorgehen gegen künftige Rechtsbrüche Russlands geeinigt. Die EU-Kommission und der EU-Außenbeauftragte werden in der Gipfelerklärung aufgefordert, zusätzliche Maßnahmen wie etwa wirtschaftliche Sanktionen zu prüfen. Der deutsch-französische Vorstoß, wieder direkte Gespräche mit der russischen Regierung aufzunehmen, fand dagegen keine Mehrheit. Der französische Präsident Macron meinte dazu, man habe lange über den Vorschlag diskutiert, er habe im Moment aber keine Priorität.



Überschattet wurde der Gipfel von einem Streit über das neue ungarische Gesetz zur Homosexualität, das viele EU-Staaten scharf ablehnen. Luxemburgs Premierminister Bettel sagte, das Gesetz gehe sehr weit in Richtung Zensur. Vielleicht habe man auf dem Gipfel zumindest verhindern können, dass auch andere Länder diesen Weg einschlügen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.