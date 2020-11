Die EU-Staaten sollen sich künftig über eine Lockerung von Corona-Maßnahmen besser absprechen.

Sie werde dazu Vorschläge vorlegen, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich optimistisch, dass noch dieses Jahr ein Impfstoff in Europa zugelassen werden könnte. In der Coronakrise stünden alle Länder unter großem Druck. Es sei schwierig, bei den Bevölkerungen über einen längeren Zeitraum Kontaktbeschränkungen durchzuhalten.



Im Haushaltsstreit gab es keine Fortschritte. Merkel sagte, der Spielraum für Kompromisse sei beschränkt. Ungarn und Polen hatten ein Veto eingelegt, damit sind auch die Corona-Hilfen blockiert. Die beiden Staaten sind dagegen, dass künftig EU-Gelder bei Verstößen gegen rechtsstaatliche Grundsätze gekürzt werden sollen.



Der Präsident der liberalen Parteienfamilie in Europa, der Niederländer van Baalen, stellte klar, dass diese Verknüpfung des Geldes mit den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit nicht aufgehoben werden dürfe. Das seien die Werte der EU, da könne man keinen Kompromiss eingehen, sagte van Baalen im Deutschlandfunk. Der langjährige Europaabgeordnete betonte, dass die EU noch Zeit habe, zu verhandeln. Sollte es auch im Dezember zu keiner Einigung kommen, gebe es noch andere Möglichkeiten wie einen Not-Haushalt oder Corona-Hilfen außerhalb des Etats.

