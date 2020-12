Die Umweltminister der Europäischen Union wollen heute bei einem Treffen in Brüssel das ehrgeizigere neue EU-Klimaziel rechtlich absichern.

Beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche war vereinbart worden, den europäischen Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken - zuvor waren nur 40 Prozent festgeschrieben. Die Umweltminister wollen nun beschließen, das neue Ziel noch vor Jahresende offiziell als künftige Verpflichtung unter dem Pariser Klimaabkommen an die Vereinten Nationen zu melden.



Zugleich soll das Ziel in den Entwurf für ein EU-Klimagesetz eingefügt werden. Hier stehen allerdings noch Verhandlungen mit dem Europaparlament an. Dieses hatte eine Minderung sogar um 60 Prozent beschlossen.

