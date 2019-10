In Brüssel ziehen sich die Brexit-Verhandlungen hin.

Zuletzt hatte es in britischen Medienberichten geheißen, die Regierung in London rechne für heute nicht mehr mit einer Einigung. Diese wollte die Meldung allerdings nicht bestätigen. Am Abend hatte EU-Chefunterhändler Barnier die Vertreter der Mitgliedstaaten über den Stand der Dinge unterrichtet. Ziel ist ein neuer Brexit-Vertragsentwurf, den der anstehende EU-Gipfel in Brüssel billigen könnte.