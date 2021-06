US-Präsiden Biden kommt heute in Brüssel mit EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen zusammen.

Wichtige Themen des Treffens sind die Bekämpfung des Klimawandels und die Corona-Pandemie. Außerdem geht es um wirtschaftliche und handelspolitische Fragen wie etwa den Streit um Zölle.



Ziel des EU-USA-Gipfels ist es vor allem, nach den zahlreichen Konflikten mit Bidens Vorgänger Trump neue Einigkeit zu demonstrieren.



Biden hatte gestern in Brüssel am Nato-Gipfel teilgenommen. Morgen trifft er in Genf zum ersten Mal auf den russischen Präsidenten Putin.

