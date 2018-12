Nach den international nicht anerkannten Wahlen in der Ostukraine hat die EU weitere Strafmaßnahmen gegen die pro-russischen Separatisten verhängt.

Wie die Außenminister in Brüssel entschieden, werden Auslandsvermögen von neun Verantwortlichen eingefroren. Eine Einreise in die EU ist ihnen zudem fortan verwehrt. Zur Begründung hieß es, sie hätten die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine weiter untergraben. Die Abstimmungen waren am 11. November in den sogenannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk abgehalten worden. Die Europäische Union hatte die Wahlgänge als völkerrechtswidrig verurteilt.



Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron bezeichneten sie als Verstoß gegen das Minsker Abkommen von 2015 für einen Frieden in der Ukraine.