Die Europäische Union reagiert mit neuen Russland-Sanktionen auf die jüngste Eskalation des Ukraine-Konflikts.

Nach einem Ministertreffen in Brüssel bestätigte die EU-Außenbeauftragte Mogherini die politische Einigung in dieser Frage. Danach soll die Liste jener Personen erweitert werden, gegen die Vermögenssperren und Einreiseverbote in die Europäische Union gelten. Die formelle Entscheidung soll nach juristischer Prüfung vom EU-Ministerrat getroffen werden. Anlass der jüngsten Eskalation war eine Konfrontation im Schwarzen Meer. Die russische Küstenwache hatte mehrere ukrainische Marineboote an der Fahrt durch die Meerenge von Kertsch gehindert. Die Besatzung wurde festgesetzt, die Seeleute sind bis heute in Untersuchungshaft.