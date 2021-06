Die EU-Staaten wollen künftig im Fall zweifelhafter Handlungen härter gegen Russland vorgehen. Die Staats- und Regierungschefs haben bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel beschlossen, Strafmaßnahmen wie etwa Wirtschaftssanktionen ins Auge zu fassen. In einer gemeinsamen Erklärung der EU-Spitzen heißt es, es gebe die Notwendigkeit einer entschlossenen und koordinierten Reaktion auf jede weitere böswillige, rechtswidrige und disruptive Aktivität Russlands.

Dazu könnten beispielsweise Hackerangriffe und Operationen russischer Geheimdienste in EU-Staaten zählen, ebenso wie das Vorgehen gegen den russischen Oppositionspolitiker Nawalny. Reaktionen auf solche Fälle fielen bisher eher zurückhaltend aus. So wurden zum Beispiel russische Diplomaten ausgewiesen oder symbolische Sanktionen gegen Funktionäre oder staatliche Stellen erlassen.

Kein Spitzentreffen mit Putin

Bundeskanzlerin Merkel konnte sich beim EU-Gipfel dagegen nicht mit ihrem Vorschlag durchsetzen, schnellstmöglich ein Spitzentreffen mit dem russischen Präsidenten Putin einzuberufen. Stattdessen werde an Formaten für einen weiteren Dialog gearbeitet, sagte Merkel. Sie persönlich habe sich einen mutigeren Schritt gewünscht, betonte die Kanzlerin.



Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten zuvor ebenso Beschlüsse zur Corona-Pandemie, zur Migrationspolitik und zur Türkei gefasst. Mit weiteren Milliardenhilfen der Europäischen Union soll die Türkei die Versorgung von Flüchtlingen aus Syrien gewährleisten. In den nächsten drei Jahren sollen zusätzliche 3,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt fließen. Bisher hat die Türkei bereits 6 Milliarden Euro Flüchtlingshilfe erhalten. Überschattet wird das Treffen in Brüssel vom Streit über das neue ungarische Gesetz zur Beschränkung von Informationen über Homosexualität. Das EU-Treffen in Brüssel wird heute fortgesetzt.

