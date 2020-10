Im Streit um den Haushalt der EU hat das Europaparlament ein neues Angebot der deutschen Ratspräsidentschaft zurückgewiesen.

Der parlamentarische Verhandlungsführer Van Overveldt zeigte sich in einem Schreiben an den deutschen EU-Botschafter Clauß enttäuscht. Der Vorschlag enthalte nichts Neues. Verhandelt wird über den nächsten siebenjährigen Gemeinschaftshaushalt der EU.



Die Staats- und Regierungschefs hatten sich im Juli auf ein Budget von 1.074 Milliarden Euro verständigt. Das Parlament forderte einen deutlich höheren Umfang. Clauß, der stellvertretend für die Mitgliedsstaaten die Verhandlungen führt, hatte dem Parlament eine Erhöhung verschiedener Programme um rund neun Milliarden in Aussicht gestellt. Aus Sicht des Parlaments handelt es sich aber nicht um zusätzliche Mittel, sondern um Geld aus bestehenden Posten im Haushalt.

