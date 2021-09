Die Dachverbände der christlichen Kirchen in Europa haben die EU aufgerufen, Flüchtlingen aus Afghanistan zu helfen.

Die Konferenz Europäischer Kirchen und die Kommission der Bischofskonferenzen veröffentlichten in Brüssel einen gemeinsamen Appell. Darin fordern sie die Europäische Union auf, von den Taliban bedrohte Menschen nicht ihrem Schicksal zu überlassen. Die Entscheidungsträger in der EU müssten Menschlichkeit zeigen, entschlossen handeln und beweisen, dass die Werte der EU keine leere Rhetorik seien.



Konkret solle die EU bei der Schaffung von humanitären Korridoren und anderen sicheren Übergängen mitwirken, um Flüchtlinge an sichere Orte außerhalb des Landes zu bringen. Afghaninnen und Afghanen, die bereits in der EU seien, müssten einen sicheren Aufenthalt erhalten und Abschiebungen gestoppt werden.

