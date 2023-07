Flüssiggas

Das LNG-Terminal Brunsbüttel bekommt staatliche Beihilfe. (picture alliance / dpa / Bodo Marks)

Das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin teilte mit, dass mit dem Geld das Terminalprojekt an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste weiter realisiert werden könne. Spätestens Anfang 2027 sollen von Brunsbüttel aus zehn Milliarden Kubikmeter Erdgas in das deutsche Netz eingespeist werden.

EU-Wettbewerbskommissarin Vestager sagte in Brüssel, der Anlande-Punkt Brunsbüttel für Flüssig-Erdgas werde die Gasversorgung und -infrastruktur in Deutschland verbessern und so auch zur Energiesicherheit der EU beitragen.

Brunsbüttel ist Teil der neuen LNG-Infrastruktur, mit der Deutschland unabhängig von Gas aus Russland werden will.

