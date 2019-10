Bei den Verhandlungen über russische Gaslieferungen durch die Ukraine gibt es keine Fortschritte.

EU-Energiekommissar Sefcovic zeigte sich nach der vierten Gesprächsrunde über ein neues Transitabkommen enttäuscht. Die Zeit laufe davon, warnte er. Zugleich versicherte Sefcovic, dass die Versorgungssicherheit in der EU in den Wintermonaten nicht in Gefahr sei. Das geltende Abkommen zwischen Russland und der Ukraine läuft zum Jahresende aus. Die Beziehungen der beiden Länder sind wegen des Konflikts in der Ostukraine angespannt. Seit Amtsantritt des ukrainischen Präsidenten Selenskyi hat sich das Verhältnis aber leicht gebessert.