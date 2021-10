Konkurrenten des weltgrößten Suchmaschinenanbieters Google haben EU-Abgeordnete dazu aufgefordert, die Macht des US-Konzerns stärker einzuschränken.

In einem gemeinsamen Brief appellieren die rivalisierenden Suchmaschinenfirmen Ecosia aus Deutschland, DuckDuckGo aus den USA sowie Qwant und Lilo aus Frankreich an EU-Wettbewerbskommissarin Vestager, die geplanten Regelungen zur Kontrolle großer Technologiekonzerne auch dafür zu nutzen, neue Vorgaben für Suchmaschinen einzuführen. Dadurch solle mehr Wettbewerb entstehen. An dem sogenannten Digital Markets Act wird in Brüssel derzeit gearbeitet. Er könnte 2023 in Kraft treten.



Vor drei Jahren hatte die EU-Kommission eine Kartellstrafe von mehr als vier Milliarden Euro gegen Google verhängt und das Unternehmen aufgefordert, für faire Bedingungen zu sorgen. In dem Schreiben der Konkurrenten heißt es, dies sei trotz vorgenommener Änderungen weiterhin nicht der Fall.

