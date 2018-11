Nach einer von den Grünen in Auftrag gegebenen Studie finden sich Pestizide nicht nur auf dem Acker sondern auch im Haar.

Die Partei forderte im Europaparlament strengere Prüfverfahren, da hormonell wirksame Stoffe auch schon in sehr geringer Dosis Menschen schaden könnten. Nicht nur in Deutschlan auch in anderen EU-Mitgliedstaaten gibt es Bedenken, dass die bisherigen Regelungen nicht ausreichen. Die EU-Kommission kündigte nun an, hormonschädigende Chemikalien in Europa besser zu kontrollieren.



Wie die Behörde in Brüssel mitteilte, soll die diesbezügliche EU-Gesetzgebung auf Schlupflöcher hin untersucht werden. Außerdem sollen die Stoffe - sogenannte endokrine Disruptoren - besser erforscht werden. Sie finden sich unter anderem in Kunststoffen und Körperpflegeprodukten. Die hormonschädigenden Chemikalien werden mit hormonbedingten Krebserkrankungen, sowie Fortpflanzungs- und Fruchtbarkeitsstörungen in Verbindung gebracht. In der EU sind sie derzeit in verschiedensten Gesetzesbereichen reguliert, etwa bei der Nahrungsmittelsicherheit und bei Umweltvorgaben.



An der Studie der Grünen hat auch der Europaabgeordnete Sven Giegold teilgenommen. Er sagte dem ARD-Studio Brüssel: "Erschreckenderweise haben wir bei 60 Prozent aller Proben herausgefunden, dass die Menschen diese Pestizide in ihren Haaren haben - also in ihrem Körper in der Zeit davor. Leider auch bei mir selbst." Für die Studie hatte ein französisches Forschungsinstitut rund 150 Haarproben aus sechs EU-Ländern untersucht.