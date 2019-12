Vor dem EU-Gipfel haben Greenpeace-Aktivisten das Gebäude des Europäischen Rates blockiert. Sie entrollten an der Fassade ein Banner mit der Aufschrift "Klima-Notstand". Der Ratsvorsitzende Michel appellierte an alle Mitgliedstaaten, das Ziel eines klimaneutralen Europas bis 2050 zu unterstützen.

Michel sagte in Brüssel, er hoffe beim "Green Deal" auf eine Einigung. Ungarn und Tschechien stellten allerdings bereits Bedingungen für eine Zustimmung zum Klimaprogramm von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie wollen, dass der Gipfel die Atomkraft als Instrument bei der Klimawende anerkennt.



Die neue EU-Kommissionschefin von der Leyen hatte gestern die Klimaziele ihrer Behörde formuliert. Danach sollen ab dem Jahr 2050 keine zusätzlichen Treibhausgase aus Europa mehr in die Atmosphäre gelangen.



Greenpeace hält die geplanten Maßnahmen für unzureichend. Es müsse jetzt gehandelt werden, forderten sie in Brüssel. An den Protesten nahmen den Angaben zufolge 61 Aktivisten aus sieben europäischen Ländern teil. Einige kletterten an der Fassade des Europäischen Rates hoch, entrollten Transparente und zündeten Rauchbomben. Die Feuerwehr holte sie mit Drehleitern zurück auf den Boden. 20 Menschen wurden laut Polizei festgenommen.